ЗМІ: США посилили безпеку на базах у Європі через загрозу російських диверсій

Американські військові бази у Європі перейшли у підвищений режим готовності вперше за 10 років через появу розвідданих, що підтримувані росією суб’єкти можуть готувати диверсії, спрямовані проти цих об’єктів та американських військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, посилаючись на низку анонімних співрозмовників.

Американські служби отримали розвіддані, з яких випливає, що Росія розглядає американські військові бази та військовослужбовців як можливі об’єкти атак з використанням проксі-сил, "не зразок інцидентів, які були виконані чи зірвані у різних місцях у Європі за останні місяці".

Як приклади таких випадків у матеріалі наводять арешт у квітні двох осіб з громадянством РФ та Німеччини за підозрою, що вони на замовлення з Москви готували вибухи та підпали на низці об’єктів, включно з військовими базами США.

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Розвіддані, які США отримали протягом останніх двох тижнів, оцінили як достатньо тривожні для того, щоб задіяти додаткові протоколи безпеки.

Кілька баз США у Європі перейшли до режиму безпеки, який задіюють, коли вже стався якийсь інцидент або з’являються дані про значну ймовірність певного теракту.

Один з посадовців НАТО високого рівня, якого не називають, заявив у вівторок, що країни Альянсу суттєво посилили обмін розвідданими між собою щодо російської кампанії диверсійних дій під прикриттям на території Європи, та зазначив що такі дії останнім часом стале ще більш нахабними та агресивними – ймовірно через вибори у країнах Європи та спроби Росії підірвати громадську підтримку щодо надання допомоги Україні.

"Делегуючи" виконавчу роль місцевим суб’єктам, у Москві ймовірно вважають, що можуть вести гібридну війну, не перетинаючи межі, за якою це стане міждержавним конфліктом, кажуть співрозмовники агентства.

"Те, що ми зараз спостерігаємо – це більш організована і більш агресивна робота, ніж все, що ми бачили за часи після "холодної війни". Це диверсії, змови з метою вбивства, підготовка підпалів – реальних дій, які коштували людських життів", – прокоментував посадовець НАТО.

У Європейському командуванні Збройних сил США відмовилися давати безпосередні коментарі щодо посилення безпекового режиму. Одночасно речник зазначив, що підвищена пильність "пов’язана не з якоюсь конкретною загрозою, а комбінацією факторів, що потенційно можуть мати негативні наслідки для безпеки американських сил".

Нагадаємо, "російський слід" припускали за пожежею у Берліні на заводі Diehl, проте слідство не знайшло доказів цього.

У Чехії запідозрили причетність Росії до спроби підпалу міських автобусів у Празі, який палієві не вдалося реалізувати.

На WSJ нещодавно вийшов матеріал про те, що Австрія перетворилася на "базу" російських шпигунів для діяльності по всій Європі, у тому числі диверсійної.