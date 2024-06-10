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Прем'єр Чехії підозрює, що РФ стоїть за спробою підпалу автобусів у Празі

Новини — Понеділок, 10 червня 2024, 19:55 — Андрій Синявський

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Росія може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Поліція повідомила, що в суботу арештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із зірваною спробою підпалу та висунула йому звинувачення в тероризмі.

"Є підозра, що напад був організований та профінансований, ймовірно, з Росії", – сказав Фіала на пресконференції.

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За його словами, це частина гібридної війни, яку проти Чехії веде РФ, "від якої ми повинні захищатися та яку ми повинні зупинити".

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"Росія неодноразово намагається посіяти хаос та підірвати довіру громадян до нашої держави", – зазначив прем'єр.

За словами правоохоронців, підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері.

Поліція вказала, що затриманому не вдалося здійснити напад завдяки пильності співробітників празького автовокзалу.

У суботу у Чехії поліція посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацією про можливе скоєння теракту. 

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

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Чехія тероризм Росія
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