Прем'єр Чехії підозрює, що РФ стоїть за спробою підпалу автобусів у Празі

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Росія може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Поліція повідомила, що в суботу арештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із зірваною спробою підпалу та висунула йому звинувачення в тероризмі.

"Є підозра, що напад був організований та профінансований, ймовірно, з Росії", – сказав Фіала на пресконференції.

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За його словами, це частина гібридної війни, яку проти Чехії веде РФ, "від якої ми повинні захищатися та яку ми повинні зупинити".

"Росія неодноразово намагається посіяти хаос та підірвати довіру громадян до нашої держави", – зазначив прем'єр.

За словами правоохоронців, підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері.

Поліція вказала, що затриманому не вдалося здійснити напад завдяки пильності співробітників празького автовокзалу.

У суботу у Чехії поліція посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацією про можливе скоєння теракту.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.