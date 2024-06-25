Пожежа на заводі Diehl у Берліні: слідство не має підтверджень диверсії з боку Росії

Німецькі слідчі органи досі не мають доказів того, що велика пожежа, яка спалахнула на металургійному підприємстві Diehl у Берліні в травні, була спричинена російською диверсією, про що раніше писали ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Федеральна прокуратура Німеччини та прокуратура Берліна у відповідь на запит газети заявили, що досі не мають доказів навмисного підпалу на заводі технологічної групи Diehl.

Жоден з органів влади, за інформацією Spiegel, наразі не проводить розслідування стосовно диверсії: в Берліні справою досі займається поліція, яка припускає, що йшлось про нещасний випадок.

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Представник Diehl Group у коментарі Spiegel підкреслив, що, на думку компанії, причиною пожежі був "технічний дефект, який стався не з нашої вини".

За останні дні видання Bild і The Wall Street Journal повідомляли про можливу диверсійну операцію з боку Росії як причину пожежі на заводі в Берліні. Bild при цьому стверджував, що іноземна розвідка поінформувала Німеччину про "конкретні ознаки причетності Росії" до інциденту.

Пожежа на заводі Diehl у південно-західній частині Берліна сталася 3 травня. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

Аналогічні підпали фіксують і в інших європейських країнах, у деяких із них підозрюють Росію.