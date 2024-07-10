У Румунії ведмідь вбив дівчину на лісовій стежці та нападав на рятувальників, його застрелили
У Румунії застрелили дикого ведмедя після того, як тварина смертельно травмувала туристку і нападала також на рятувальників, що прибули на місце події.
Про це повідомляють румунські ЗМІ, серед яких Digi24 та Agerpress, пише "Європейська правда".
Інцидент стався 9 липня на території національного парку Бучеджі, в румунських Карпатах, що неподалік від міста Брашов. Ведмідь напав на 19-річну туристку на стежці. Про інцидент повідомив в екстрені служби інший турист-свідок події, з його слів, ведмідь повалив дівчину і потяг з собою.
На момент втручання рятувальників туристка вже померла від отриманих травм.
Ведмідь намагався нападати також на рятувальну команду, він постійно залишався неподалік та періодично виходив до них.
Того ж дня ухвалили рішення застрелити ведмедя, оскільки він може становити серйозну небезпеку для людей. Увечері повідомили, що ведмедя знайшли і застрелили.
Дівчина була туристкою з румунського міста Ясси.
Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.
Також останнім часом була серія інцидентів з ведмедями у Словаччині, після цього парламент спростив процедуру відстрілу.