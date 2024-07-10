В Румынии медведь убил девушку на лесной тропе и нападал на спасателей, его застрелили

В Румынии застрелили дикого медведя после того, как животное смертельно травмировало туристку и нападало также на спасателей, прибывших на место происшествия.

Об этом сообщают румынские СМИ, среди которых Digi24 и Agerpress, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 9 июля на территории национального парка Бучеджи, в румынских Карпатах, недалеко от города Брашов. Медведь напал на 19-летнюю туристку на тропе. Об инциденте сообщил в экстренные службы другой турист-свидетель происшествия, с его слов, медведь повалил девушку и утащил с собой.

На момент вмешательства спасателей туристка уже скончалась от полученных травм.

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Медведь пытался нападать также на спасательную команду, он постоянно оставался неподалеку и периодически выходил к ним.

В тот же день приняли решение застрелить медведя, поскольку он может представлять серьезную опасность для людей. Вечером сообщили, что медведя нашли и застрелили.

Девушка была туристкой из румынского города Яссы.

В последние годы медведи стали немалой проблемой в румынских Карпатах: популяция зверей резко увеличилась и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.

Также в последнее время была серия инцидентов с медведями в Словакии.