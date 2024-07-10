"Ніхто не переміг": Макрон не призначить нового прем'єра до формування коаліції

Президент Франції Емманюель Макрон у середу, 10 липня, вперше публічно прокоментував результати парламентських виборів минулої неділі, де перемогу здобула коаліція лівих, і пояснив рішення не призначати нового прем’єр-міністра.

Текст листа цитує телеканал BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

У листі Макрон заявив, що за підсумками виборів у Франції виборці "чітко відмовилися дозволити" крайнім правим "узяти владу у свої руки".

"Зрештою, ніхто не переміг. Жодна політична сила не отримала достатньої більшості, а блоки чи коаліції, що виникли в результаті цих виборів, опинилися в меншості", – додав він, зазначивши, що в парламенті має бути створена "широка коаліція".

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Французький лідер закликав усі політичні сили "долучитися до щирого та лояльного діалогу, щоб створити міцну більшість, обов'язково плюралістичну", яка б відобразила прагнення та занепокоєння більшості електорату.

"Саме у світлі цих принципів я буду ухвалювати рішення про призначення прем'єр-міністра. Це означає, що я дам політичним силам трохи часу для того, щоб вони спокійно і з повагою один до одного обговорили ці компроміси. Тим часом нинішній уряд продовжить виконувати свої обов'язки", – констатував Макрон.

За підсумками другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинилося на третьому місці.

Ліві були єдиним блоком, який не узгодив кандидатуру прем'єра в разі перемоги, й нині партії сперечаються, хто ним може стати. Водночас президент Франції не прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя.

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