Французькі ліві вимагають від Макрона почати співпрацю з ними щодо формування уряду

Блок лівих сил "Новий народний фронт", який буде мати найбільшу фракцію у Національній асамблеї за підсумками виборів, закликав президента Емманюеля Макрона негайно почати співпрацю з ними щодо формування нового уряду.

Як повідомляє BFMTV, про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві.

Ліві у складі "Нового народного фронту" – "Нескорена Франція", соціалісти, "екологи" та комуністи – застерегли Макрона від "будь-яких спроб зловживання інституціями" та наголосили, що президент має "невідкладно звернутися до "Нового народного фронту" і дозволити йому формувати уряд".

🔴 [Communiqué du Nouveau Front Populaire]



Le Président de la République doit se tourner immédiatement vers le #NouveauFrontPopulaire pour lui permettre de former un gouvernement.



À lire ⤵️ pic.twitter.com/yHb6VlG2Ai Реклама: July 9, 2024

Заклик лівих з’явився після того, як Емманюель Макрон не прийняв заяву про відставку чинного прем’єра і свого соратника Габріеля Атталя.

Нагадаємо, ліві не мали чітко визначеного кандидата на прем’єрську посаду, коли йшли на вибори, і тепер планують визначитися з кандидатурою до кінця тижня.

Детально про те, як можуть далі розвиватися події у Франції – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті "Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України".