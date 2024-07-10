"Никто не победил": Макрон не назначит нового премьера до формирования коалиции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 10 июля, впервые публично прокомментировал результаты парламентских выборов в минувшее воскресенье, где победу одержала коалиция левых, и объяснил решение не назначать нового премьер-министра.

Текст письма цитирует телеканал BFMTV, сообщает "Европейская правда".

В письме Макрон заявил, что по итогам выборов во Франции избиратели "четко отказались позволить" крайне правым "взять власть в свои руки".

"В конце концов, никто не победил. Ни одна политическая сила не получила достаточного большинства, а блоки или коалиции, возникшие в результате этих выборов, оказались в меньшинстве", – добавил он, отметив, что в парламенте должна быть создана "широкая коалиция".

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Французский лидер призвал все политические силы "присоединиться к искреннему и лояльному диалогу, чтобы создать прочное большинство, обязательно плюралистическое", которое бы отразило стремление и беспокойство большинства электората.

"Именно в свете этих принципов я буду принимать решение о назначении премьер-министра. Это означает, что я дам политическим силам немного времени для того, чтобы они спокойно и с уважением друг к другу обсудили эти компромиссы. Тем временем нынешнее правительство продолжит выполнять свои обязанности", – констатировал Макрон.

По итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказалось на третьем месте.

Левые были единственным блоком, который не согласовал кандидатуру премьера в случае победы, и сейчас партии спорят, кто им может стать. В то же время президент Франции не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя.

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