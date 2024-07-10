Бербок проїхалась по Орбану через його "миротворчі вояжі": Чоловіче его
Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок різко розкритикувала поїздки прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю в межах самопроголошеної "мирної місії", підкресливши, що вони не відображають позиції ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю CNN.
На питання, як вона оцінює "миротворчі поїздки" Орбана, Бербок сказала: "Знаєте, інколи замислюєшся над его, особливо деяких чоловіків".
"Кожна країна в ЄС знає, що у сфері зовнішньої політики та політики безпеки відповідальність лежить не на головуванні (в Раді ЄС. – Ре.), яке триває всього пів року, а на високому представнику ЄС із зовнішньої політики", – пояснила вона.
Голова МЗС Німеччини нагадала, що угорський прем’єр під час вояжу до Москви фактично закликав Україну "припинити себе захищати". "Говорити таке жертві агресії цілковито порушує не лише мирний порядок ЄС, а й Статут ООН", – додала Бербок.
У Пекіні, зазначила вона, Орбан не закликав Китай припинити підтримувати загарбницьку війну Росії проти України.
"Це, очевидно, чітко вказує, що це не зовнішня політика ЄС", – підсумувала німецька міністерка.
Низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви. А голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС.
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