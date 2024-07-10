Бербок проїхалась по Орбану через його "миротворчі вояжі": Чоловіче его

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок різко розкритикувала поїздки прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю в межах самопроголошеної "мирної місії", підкресливши, що вони не відображають позиції ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю CNN.

На питання, як вона оцінює "миротворчі поїздки" Орбана, Бербок сказала: "Знаєте, інколи замислюєшся над его, особливо деяких чоловіків".

"Кожна країна в ЄС знає, що у сфері зовнішньої політики та політики безпеки відповідальність лежить не на головуванні (в Раді ЄС. – Ре.), яке триває всього пів року, а на високому представнику ЄС із зовнішньої політики", – пояснила вона.

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Голова МЗС Німеччини нагадала, що угорський прем’єр під час вояжу до Москви фактично закликав Україну "припинити себе захищати". "Говорити таке жертві агресії цілковито порушує не лише мирний порядок ЄС, а й Статут ООН", – додала Бербок.

У Пекіні, зазначила вона, Орбан не закликав Китай припинити підтримувати загарбницьку війну Росії проти України.

"Це, очевидно, чітко вказує, що це не зовнішня політика ЄС", – підсумувала німецька міністерка.

Низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви. А голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС.

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