Бербок проехалась по Орбану из-за его "миротворческих вояжей": Мужское эго

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок резко раскритиковала поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай в рамках самопровозглашенной "мирной миссии", подчеркнув, что они не отражают позиции ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью CNN.

На вопрос, как она оценивает "миротворческие поездки" Орбана, Бербок сказала: "Знаете, иногда задумываешься над эго, особенно некоторых мужчин".

"Каждая страна в ЕС знает, что в сфере внешней политики и политики безопасности ответственность лежит не на председательстве (в Совете ЕС. – Ре.), которое длится всего полгода, а на высоком представителе ЕС по внешней политике", – пояснила она.

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Глава МИД Германии напомнила, что венгерский премьер во время вояжа в Москву фактически призвал Украину "прекратить себя защищать". "Говорить такое жертве агрессии полностью нарушает не только мирный порядок ЕС, но и Устав ООН", – добавила Бербок.

В Пекине, отметила она, Орбан не призывал Китай прекратить поддерживать захватническую войну России против Украины.

"Это, очевидно, четко указывает, что это не внешняя политика ЕС", – подытожила немецкий министр.

Ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву. А председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что Виктор Орбан не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

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