Мішель про вояж Орбана до Путіна: Не має мандату від ЄС

Глава Євроради Шарль Мішель відреагував на повідомлення ЗМІ про запланований на п’ятницю візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Росії .

Про це Мішель написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Мішель заявив, що Угорщина, яка за ротаційним принципом з початку липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

"Європейська Рада має чітку позицію: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", – заявив Шарль Мішель.

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The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine. – Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024

Журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, повідомив раніше із посиланням на власні джерела, що Віктор Орбан всього через кілька днів після відвідин Києва зібрався з візитом до Москви.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який був відсутній у делегації Орбана в Києві та вважається прихильним до Росії міністром, теж поїде в РФ, за словами журналіста.

Цю інформацію також підтвердили джерела "Радіо Свободи".

1 липня Угорщина офіційно почала головувати в Раді Європейського Союзу. Тобто Орбан зустрінеться з Путіним як керівник головуючої в ЄС держави.

Нагадаємо, також стало відомо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль.