Мішель про вояж Орбана до Путіна: Не має мандату від ЄС

Глава Євроради Шарль Мішель відреагував на повідомлення ЗМІ про запланований на п’ятницю візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Росії .

Про це Мішель написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Мішель заявив, що Угорщина, яка за ротаційним принципом з початку липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

"Європейська Рада має чітку позицію: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", – заявив Шарль Мішель.

