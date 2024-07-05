Прем’єр Швеції: Візит Орбана до Москви – це образа українського народу

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав поїздку очільника угорського уряду Віктора Орбана до Москви образою українського народу.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами шведського прем’єра, з боку Орбана "безвідповідально і нелояльно" використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і є образою для українського народу, який бореться за свою свободу", – підкреслив Крістерссон.

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Він додав, що у цьому питанні Орбан "залишається на самоті".

"Він не говорить від імені Європейського Союзу і не говорить від імені інших глав держав та урядів ЄС", – додав прем’єр Швеції.

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

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