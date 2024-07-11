ЗМІ: Україна хоче провести другий Саміт миру за участі РФ до виборів у США

Україна прагне провести другий Саміт миру до виборів у США в листопаді, цього разу за участю Росії.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg на умовах анонімності повідомили один український та декілька західних посадовців.

Український урядовець підтвердив агентству план провести другий саміт до виборів у Сполучених Штатів.

Водночас, зазначає Bloomberg, декілька посадовців із західних країн-союзників заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована, з чітко визначеною метою й "контрольованими очікуваннями".

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Втім, деякі американські посадовці не впевнені, що саміт з Україною та РФ відбудеться, вказує агентство.

"Намагання організувати зустріч напередодні виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому", – йдеться в матеріалі.

Напередодні Зеленський заявив про бажання провести другий Саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання.

Як повідомлялося, Зеленський очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ налаштований на те, щоб другий Саміт миру пройшов в одній із країн так званого Глобального Півдня.

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