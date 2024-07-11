СМИ: Украина хочет провести второй Саммит мира с участием РФ до выборов в США

Украина стремится провести второй Саммит мира до выборов в США в ноябре, на этот раз с участием России.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщили один украинский и несколько западных чиновников.

Украинский чиновник подтвердил агентству план провести второй саммит до выборов в Соединенных Штатах.

В то же время, отмечает Bloomberg, несколько чиновников из западных стран-союзников заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, с четко определенной целью и "контролируемыми ожиданиями".

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Впрочем, некоторые американские чиновники не уверены, что саммит с Украиной и РФ состоится, указывает агентство.

"Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывает на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом", – говорится в материале.

Накануне Зеленский заявил о желании провести второй Саммит мира еще в этом году и выразил надежду на поддержку США по этому вопросу.

Как сообщалось, Зеленский ожидает с июля "новую конкретику" ради мира по итогам первого учредительного Саммита мира, состоявшегося в Швейцарии 15-16 июня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев настроен на то, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран так называемого Глобального Юга.

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