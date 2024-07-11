Сікорський: Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в легіоні українців у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі – в Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у цій країні, де, додав глава МЗС, налічується до мільйона українців обох статей.

"І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", – зазначив Сікорський.

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За його словами, тому Польща займеться навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців надали Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", – зауважив він.

Напередодні ЗМІ повідомили, що анонсоване створення легіону з українців за кордоном, який тренуватимуть у Польщі, нібито вже викликало чималий інтерес, а Польща працює над тим, щоб залучити до підтримки проєкту інші європейські держави.

Польська сторона спробує переконувати партнерів, що це ще одна форма інвестицій у європейську безпеку і її варто підтримати.

Нагадаємо, на пресконференції з Дональдом Туском у Варшаві Володимир Зеленський оголосив, що безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.

Також угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття російських ракет і дронів, що летять у бік території Польщі.