Сікорський: Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в легіоні українців у Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі – в Польщі.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що у Польщі починають готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у цій країні, де, додав глава МЗС, налічується до мільйона українців обох статей.
"І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", – зазначив Сікорський.
За його словами, тому Польща займеться навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців надали Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.
"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", – зауважив він.
Напередодні ЗМІ повідомили, що анонсоване створення легіону з українців за кордоном, який тренуватимуть у Польщі, нібито вже викликало чималий інтерес, а Польща працює над тим, щоб залучити до підтримки проєкту інші європейські держави.
Польська сторона спробує переконувати партнерів, що це ще одна форма інвестицій у європейську безпеку і її варто підтримати.
Нагадаємо, на пресконференції з Дональдом Туском у Варшаві Володимир Зеленський оголосив, що безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.
Також угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття російських ракет і дронів, що летять у бік території Польщі.