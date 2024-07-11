Глава МИД: Тысячи человек уже зарегистрировались для участия в легионе украинцев в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе – новом добровольческом военном подразделении – в Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита Альянса в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в Польше начинают готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в этой стране, где, добавил глава МИД, насчитывается до миллиона украинцев обоих полов.

"И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными", – отметил Сикорский.

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По его словам, поэтому Польша займется обучением и экипировкой, чтобы впоследствии добровольцев предоставили Украине как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

"Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", – отметил он.

Накануне СМИ сообщили, что анонсированное создание легиона из украинцев за рубежом, который будут тренировать в Польше, якобы уже вызвало немалый интерес, а Польша работает над тем, чтобы привлечь к поддержке проекта другие европейские государства.

Польская сторона попытается убеждать партнеров, что это еще одна форма инвестиций в европейскую безопасность и ее стоит поддержать.

Напомним, на пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский объявил, что соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.

Также соглашение с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов, летящих в сторону территории Польши.