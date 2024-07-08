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У Польщі створять спеціальний легіон для вишколу українців у ЄС, охочих захищати Україну

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 15:17 — Марія Ємець

Безпекова угода України і Польщі містить домовленість про створення Українського легіону – підрозділу, у якому зможуть пройти вишкіл на території Польщі громадяни України у Європі, щоб стати до лав Сил оборони України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. 

Зеленський розповів, що в угоді зафіксовано домовленість про угоді формування і підготовку на території Польщі Українського легіону – нового добровольчого військового підрозділу. 

"Ми маємо дуже позитивний досвід польсько-українсько-литовської бригади, і на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві інших країна ЄС добровільно приєднатись до оборони України. 

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Український легіон буде тренуватись у Польщі і буде оснащений партнерами. Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із ЗСУ", – розповів президент.

Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття російських ракет і дронів, що летять у бік території Польщі.  

В ході пресконференції Туск також заявив, що ніхто не має права без України вирішувати питання мирного врегулювання з Росією, а також вести перемовини про європейську політику без схвалення ЄС.

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Зеленський Польща
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