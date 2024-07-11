На одній з найстаріших шахт Польщі серйозна аварія, під землею залишаються десятки людей

На одній з найстаріших польських шахт у Сілезії після сильного поштовху один гірник серйозно постраждав, під землею залишаються ще багато шахтарів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Сильний поштовх стався вранці у четвер на шахті в районі міста Ридулотови, на глибині 1200 метрів. На той момент під землею перебували кілька десятків гірників.

15 осіб змогли піднятися на поверхню, з них лише одна людина потребувала госпіталізації.

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Як повідомляє PAP, у Польській гірничовидобувній групі підтвердили, що у зоні небезпеки на момент поштовху було 68 людей, проте немає ознак того, що там стався обвал шахти.

"Деяких із цих людей витягають, деяких викопують, до деяких рятувальні команди ще не добралися", – прокоментувала речниця.

До шахти з’їхалися близько двох десятків "швидких" та медичний гелікоптер, щоб за потреби швидко приймати постраждалих.

Шахта є однією з найстаріших робочих шахт у Верхній Сілезії, тут видобувають вугілля з кінця XVIII століття.

Нагадаємо, внаслідок нещасного випадку на іншій шахті у Сілезії в травні загинули троє гірників.

Позаминулого року через серію вибухів метану на шахті Пньовек загинули більше десятка шахтарів і рятувальників, деяких понад рік не могли підняти на поверхню через те, що зона залишалась небезпечною. У підсумку адміністрація шахти повідомила, що загинули загалом 16 осіб.