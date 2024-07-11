На одной из старейших шахт Польши серьезная авария, под землей остаются десятки людей

На одной из старейших польских шахт в Силезии после сильного толчка один горняк серьезно пострадал, под землей остаются еще много шахтеров.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сильный толчок произошел утром в четверг на шахте в районе города Ридултовы, на глубине 1200 метров. На тот момент под землей находились несколько десятков горняков.

15 человек смогли подняться на поверхность, из них только один человек нуждался в госпитализации.

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Как сообщает PAP, в Польской горнодобывающей группе подтвердили, что в зоне опасности на момент толчка было 68 человек, однако нет признаков того, что там произошел обвал шахты.

"Некоторых из этих людей вытаскивают, некоторых выкапывают, к некоторым спасательные команды еще не добрались", – прокомментировала пресс-секретарь.

К шахте съехались около двух десятков "скорых" и медицинский вертолет, чтобы при необходимости быстро принимать пострадавших.

Шахта является одной из старейших действующих шахт в Верхней Силезии, здесь добывают уголь с конца ХVIII века.

Напомним, в результате несчастного случая на другой шахте в Силезии в мае погибли трое горняков.

В позапрошлом году из-за серии взрывов метана на шахте Пнёвек погибли более десятка шахтеров и спасателей, некоторых более года не могли поднять на поверхность из-за того, что зона оставалась опасной. В итоге администрация шахты сообщила, что погибли всего 16 человек.