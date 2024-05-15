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Кількість загиблих на польській шахті зросла до трьох

Новини — Середа, 15 травня 2024, 09:49 — Марія Ємець

У Польщі підтвердилася загибель третього гірника з тих, які вважалися зниклими після поштовхів на шахті у Сілезії, пошуково-рятувальну операцію завершено.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На шахті у Мисловіце, де в ніч на вівторок сталися поштовхи й обвал породи, знайшли мертвим останнього з гірників, доля яких після аварії залишалась невідомою. 

Загиблого знайшли вранці у середу. Протягом другої половини доби у вівторок рятувальні команди довго добиралися туди, де бачили світло від його ліхтаря. Через низку технічних проблем, у тому числі накопичення води, це зайняло багато часу. 

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Нагадаємо, всього у зоні нещасного випадку на момент події працювали 15 гірників, з них четверо не вийшли і вважалися зниклими. Одного з них вдалося врятувати, після того двох інших знайшли мертвими і продовжили пошуки останнього. 

Це другий фатальний інцидент на цій шахті за 2024 рік, попередній стався 17 квітня, коли внаслідок схожої ситуації один гірник загинув і вісім постраждали. 

В ніч проти 10 травня на іншій шахті загинув гірник, який впав у конвеєр. 

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