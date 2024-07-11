Литва предложила Нидерландам размещать систему Patriot на регулярной основе

Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас предложил Нидерландам регулярно размещать в балтийской стране систему противовоздушной обороны Patriot в рамках учений.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По словам Кащюнаса, размещение Нидерландами системы Patriot в Литве является "прочной основой для скорейшего" внедрения ротационной модели противовоздушной обороны НАТО в Литве и посылает союзникам сигнал к ней присоединиться.

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"Поэтому я предложил Нидерландам регулярно организовывать подобные учения в Литве", – отметил он.

Министр также сообщил, что до 2028 года Чехия разместит в Литве около полутора сотен военнослужащих для миссии ПВО НАТО.

"Министр обороны Чехии заверил, что Чехия продолжит участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии и в передовой боевой группе НАТО в Литве, отправив с этой целью 150 военнослужащих до 2028 года", – сообщил Кащюнас.

На прошлой неделе в Литву прибыла система Patriot из Нидерландов, которую развернули на авиабазе Шяуляй в рамках учений BALTCON24.

Накануне Зеленский заявил, что рассчитывает на более быстрые поставки вооружения, а именно систем ПВО, в том числе той, которую готовят Нидерланды.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за согласие предоставить комплекс ПВО Patriot, который Нидерланды собирают вместе с другими странами. "ЕвроПравда" рассказывала, как происходит формирование этой системы с неформальным названием "пазл-Partiot".