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У французькому Руані гасять пожежу на шпилі середньовічного собору

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Новини — Четвер, 11 липня 2024, 14:39 — Марія Ємець

На шпилі середньовічного собору Руана у готичному стилі спалахнула пожежа, вогонь намагаються стримати.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Займання помітили наприкінці ранку, близько 12 години, на одному зі шпилів історичної пам’ятки. На місце негайно вирушили пожежні команди, усіх людей з будівлі евакуювали.

Довкола собору встановлено периметр безпеки, пожежники встановлюють додаткові блоки драбини, щоб дістатися до місця займання. Загалом на місці понад 60 вогнеборців і понад 30 одиниць техніки.

Причини пожежі поки не відомі, але зазначають, що у соборі проводилися якісь роботи. Про пожежу повідомили працівники, які їх виконували.

Через пожежу і периметр довкола неї пустили в об’їзд декілька трамвайних маршрутів.

Доповнено. Як повідомляє Le Figaro, згодом у Міністерстві культури заявили, що попередньо причиною пожежі вважають помилку працівників, які здійснювали реставраційні роботи на шпилі, а горіли в основному тимчасові дерев’яні конструкції, встановлені для реставраційних робіт, решта даху не мала постраждати.

Станом на 13:30 за місцевим часом пожежу майже ліквідували.

Тим часом у Парижі завершується реконструкція Собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі 2019 року, його відкриття заплановане на початок грудня 2024 року.

Досвід цих робіт хочуть використати і у Копенгагені, де у квітні сталася велика пожежа в одній з найстаріших історичних пам'яток - 400-річній будівлі біржі. 

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Франція інциденти
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