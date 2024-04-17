Пожежа на 400-річній пам’ятці у Копенгагені: половину будівлі врятували

Половину 400-річної будівлі біржі Берсен у данській столиці Копенгагені, де сталася руйнівна пожежа, вдалося врятувати, але інтер’єр сильно пошкоджений водою.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Речник столичного управління служби надзвичайних ситуацій Франк Трір Міккельсен розповів, що пожежникам вдалося врятувати половину приміщення і там ще залишаються фахівці, щоб моніторити ситуацію.

Водночас, вціліла частина будівлі серйозно пошкоджена водою.

У половині, де був епіцентр пожежі, всередині вигоріло все – від будівлі залишився лише зовнішній каркас стін. Ці руїни ще продовжують горіти, остаточно ліквідувати вогонь вдасться ймовірно лише вранці у четвер.

Нагадаємо, полум’я спалахнуло в історичній будівлі біржі Берсен в центрі Копенгагена приблизно о пів на восьму за місцевим часом. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.

Звичайні люди та рятувальні служби винесли з будівлі десятки картин, але врятувати вдалося не все.

Через пожежу королівська родина вирішила понизити урочистість заходів до дня народження королеви Маргрете ІІ, якій 16 квітня виповнюється 84 роки.

Данські ЗМІ зібрали огляд розкішного інтер’єру 400-річної будівлі, який тепер втрачено. У публічній дискусії вже обговорюють відновлення будівлі.