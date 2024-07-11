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Во французском Руане тушат пожар на шпиле средневекового собора

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Новости — Четверг, 11 июля 2024, 14:39 — Мария Емец

На шпиле средневекового собора Руана в готическом стиле вспыхнул пожар, огонь пытаются сдержать.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возгорание заметили в конце утра, около 12 часов, на одном из шпилей исторического памятника. На место немедленно отправились пожарные команды, всех людей из здания эвакуировали.


Вокруг собора установлен периметр безопасности, пожарные устанавливают дополнительные блоки лестницы, чтобы добраться до места возгорания. Всего на месте более 60 пожарных и более 30 единиц техники.

Причины пожара пока не известны, но отмечают, что в соборе проводились какие-то работы. О пожаре сообщили рабочие. 

Из-за пожара и периметра вокруг него пустили в объезд несколько трамвайных маршрутов.

Дополнено. Как сообщает Le Figaro, позже в Министерстве культуры заявили, что предварительно причиной пожара считают ошибку работников, которые осуществляли реставрационные работы на шпиле, а горели в основном леса, установленные для реставрационных работ, остальная часть крыши не должна была пострадать.

По состоянию на 13:30 по местному времени пожар почти ликвидировали.

Тем временем в Париже завершается реконструкция Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года, его открытие запланировано на начало декабря 2024 года.

Опыт этих работ хотят использовать и в Копенгагене, где в апреле произошел крупный пожар в одном из старейших исторических памятников – 400-летнем здании биржи.

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