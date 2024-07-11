Во французском Руане тушат пожар на шпиле средневекового собора

На шпиле средневекового собора Руана в готическом стиле вспыхнул пожар, огонь пытаются сдержать.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возгорание заметили в конце утра, около 12 часов, на одном из шпилей исторического памятника. На место немедленно отправились пожарные команды, всех людей из здания эвакуировали.

Incendie au sommet de la flèche de la cathédrale de #Rouen⚠️



La cathédrale a été évacuée.

🚒 Les secours sont sur place, un périmètre de sécurité a été établi.



➡️ Merci d'éviter le secteur et de ne pas encombrer les lignes de secours. pic.twitter.com/ZNjBbZ2S86 Реклама: July 11, 2024



Вокруг собора установлен периметр безопасности, пожарные устанавливают дополнительные блоки лестницы, чтобы добраться до места возгорания. Всего на месте более 60 пожарных и более 30 единиц техники.

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p – Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024

Причины пожара пока не известны, но отмечают, что в соборе проводились какие-то работы. О пожаре сообщили рабочие.

Из-за пожара и периметра вокруг него пустили в объезд несколько трамвайных маршрутов.

Дополнено. Как сообщает Le Figaro, позже в Министерстве культуры заявили, что предварительно причиной пожара считают ошибку работников, которые осуществляли реставрационные работы на шпиле, а горели в основном леса, установленные для реставрационных работ, остальная часть крыши не должна была пострадать.

По состоянию на 13:30 по местному времени пожар почти ликвидировали.

Тем временем в Париже завершается реконструкция Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года, его открытие запланировано на начало декабря 2024 года.

Опыт этих работ хотят использовать и в Копенгагене, где в апреле произошел крупный пожар в одном из старейших исторических памятников – 400-летнем здании биржи.