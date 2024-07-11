У МЗС назвали причину видворення з України німецького лівого депутата

Міністерство закордонних справ надало пояснення, чому німецького депутата Бундестагу від Лівої партії Зьорена Пельмана депортували з України 9 липня.

Про це у пресслужбі МЗС розповіли у коментарі "Європейській правді".

Згідно з поясненням міністерства, депутат отримав заборону на в’їзд до України "у звʼязку із системним виправданням збройної агресії РФ проти України та запереченням права нашої держави на збройний захист".

Рішення ухвалили за матеріалами СБУ та з погодження МЗС України.

Реклама:

"Україна, як і будь-яка суверенна держава, має право вирішувати, кого пускати чи не пускати на свою територію. Тим паче коли йдеться про тих, хто заперечує право нашої держави на самозахист від російської військової агресії та підтримує агресора у намаганні її знищити", – зазначили у міністерстві.

Напередодні Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що звернеться до Києва для з’ясування ситуації з депутатом Бундестагу від Лівої партії Зьореном Пельманом, якого депортували з України 9 липня.

Пельман заявив, що його та двох асистентів зупинили на вокзалі у Львові, де "безпідставно протримали понад дві години", після чого вислали до Польщі.

"Про причини можна тільки здогадуватися, але, ймовірно, причиною є моя прихильність до негайного припинення вогню, мирного врегулювання і заборони експорту зброї", – заявив лівий німецький депутат.

Нагадаємо, у травні цього року до Києва всьоме з початку повномасштабного вторгнення приїхала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.