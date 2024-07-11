В МИД назвали причину выдворения из Украины немецкого левого депутата

Министерство иностранных дел дало объяснение, почему немецкого депутата Бундестага от Левой партии Зёрена Пельмана депортировали из Украины 9 июля.

Об этом в пресс-службе МИД рассказали в комментарии "Европейской правде".

Согласно объяснению министерства, депутат получил запрет на въезд в Украину "в связи с системным оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины и отрицанием права нашего государства на вооруженную защиту".

Решение приняли по материалам СБУ и по согласованию МИД Украины.

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"Украина, как и любое суверенное государство, имеет право решать, кого пускать или не пускать на свою территорию. Тем более когда речь идет о тех, кто отрицает право нашего государства на самозащиту от российской военной агрессии и поддерживает агрессора в попытке ее уничтожить", – отметили в министерстве.

Накануне Министерство иностранных дел Германии заявило, что обратится в Киев для выяснения ситуации с депутатом Бундестага от Левой партии Зёреном Пельманом, которого депортировали из Украины 9 июля.

Пельман заявил, что его и двух ассистентов остановили на вокзале во Львове, где "безосновательно продержали более двух часов", после чего выслали в Польшу.

"О причинах можно только догадываться, но, вероятно, причиной является моя приверженность к немедленному прекращению огня, мирному урегулированию и запрету экспорта оружия", – заявил левый немецкий депутат.

Напомним, в мае этого года в Киев в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения приехала глава МИД Германии Анналена Бербок.