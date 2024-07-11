У Росії пригрозили військовою відповіддю на розміщення ракет "Томагавк" у Німеччині

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що РФ буде виробляти "насамперед військову відповідь" на плани США розмістити ракети "Томагавк" у Німеччині.

Заяву Рябкова наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Рябков сказав, що російські військові вже взяли в роботу повідомлення Пентагону про плани з розміщення ракет у Німеччині.

Він заявив, що "це просто ланка в ескалаційному курсі" та "один з елементів залякування" лінії НАТО і США в російському напрямку.

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"Характер нашої реакції буде визначатися в спокійному ключі, професійно. Військові, поза всяким сумнівом, уже взяли в роботу це повідомлення", – сказав він.

За його словами, необхідно проаналізувати, про які конкретно системи йтиметься.

"Без нервів, без емоцій будемо виробляти насамперед військову відповідь на цю нову гру", – зазначив заступник глави МЗС РФ.

У спільній заяві США і Німеччини, опублікованій на полях саміту НАТО, йдеться, що "Томагавки" розмістять у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Залежно від типу ці крилаті ракети мають дальність польоту до 2500 кілометрів та здебільшого використовуються для ураження наземних цілей.

Напередодні США оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.