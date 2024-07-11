В России пригрозили военным ответом на размещение ракет "Томагавк" в Германии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ будет производить "прежде всего военный ответ" на планы США разместить ракеты "Томагавк" в Германии.

Заявление Рябкова приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Рябков сказал, что российские военные уже приняли в работу сообщение Пентагона о планах по размещению ракет в Германии.

Он заявил, что "это просто звено в эскалационном курсе" и "один из элементов запугивания" линии НАТО и США в российском направлении.

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"Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", – сказал он.

По его словам, необходимо проанализировать, о каких конкретно системах будет идти речь.

"Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру", – отметил замглавы МИД РФ.

В совместном заявлении США и Германии, опубликованном на полях саммита НАТО, говорится, что "Томагавки" разместят в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

В зависимости от типа эти крылатые ракеты имеют дальность полета до 2500 километров и в основном используются для поражения наземных целей.

Перед этим США объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 миллиарда долларов в рамках масштабной программы модернизации, которая будет включать закупку американского оборонного оборудования.