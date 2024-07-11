Хорватія хоче з 2025 року відновити обов’язковий призов

Міністерство оборони Хорватії працює над змінами до законодавства, які дозволять із 1 січня 2025 року відновити обов’язковий призов на військову службу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novi list.

У Хорватії ніколи не скасовували обов’язкового призову, але у 2008 році "заморозили" відповідні положення. Водночас нині законодавство планують адаптувати до нових умов та обставин служби за призовом.

Наразі хорватське Міноборони обговорює варіанти служби протягом двох або трьох місяців – у другому випадку йтиметься не лише про базову підготовку, а й спеціальне навчання. Передбачається, що їм виплачуватимуть невелику компенсацію в кількасот євро.

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Після завершення служби призовники зможуть повернутись до цивільного життя, піти у військовий резерв або обрати військову кар’єру.

Також пропонується, аби призовники в Хорватії могли обрати цивільну військову службу. Її термін буде довший (конкретні строки нині обговорюються), вона охоплюватиме боротьбу зі стихійними лихами та надання першої допомоги.

За оцінками уряду Хорватії, у 2025 році призову підлягатимуть 4000-4500 чоловіків. З 2008 по 2022 рік, коли діяла тільки добровільна військова служба, її пройшли понад 10 тисяч хорватів.

З огляду на повномасштабне російське вторгнення в Україну низка європейських держав переглядають моделі набору до війська. Обов'язковий призов нещодавно запровадила Литва, а в Німеччині пропонують реформувати його для залучення більшої кількості призовників.