Парламент Литви ухвалив реформу призову до армії

Литовський парламент (Сейм) ухвалив реформу призову до Збройних сил країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Загалом за реформу призову проголосували 85 депутатів, троє законодавців були проти, ще 14 – утрималися.

Згідно з новим законом, юнаки у віці від 18 до 22 років призиватимуться на військову службу після закінчення школи. Зараз призовний вік становить 18-23 роки.

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Водночас особи віком від 18 до 39 років зможуть добровільно вступити до лав Збройних сил країни.

Реформа передбачає, що у віці 17 років юнаки повинні будуть звернутися до установи системи національної оборони, відповідальної за призов, і надати необхідні документи та контактні дані.

Вони пройдуть перевірку стану здоров'я, і, якщо будуть придатні, їх призвуть на службу, коли їм виповниться 18 років.

Зміни також мають на меті надати можливості для тих, хто бажає служити, але не може проходити строкову військову службу за станом здоров'я. Ці особи повинні будуть заявити про своє бажання служити, а тривалість й форму служби визначатиме головнокомандувач армії.

Юнаки, які вступили до вищих навчальних закладів до того, як були внесені до щорічного призовного списку, зможуть відстрочити проходження строкової військової служби на один період навчання.

Нова реформа, якщо її підпише президент, набуде чинності поетапно – з липня і до початку 2026 року.

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що запропоновані зміни не є загальним призовом, додавши, що вони лише дозволять призивати на військову службу більше молодих людей.

Міністерство національної оборони Литви ще минулого року підготувало пропозицію реформи призову, але вона викликала опір через те, що передбачала альтернативну службу для студентів університетів. Тому це положення виключили.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову.

Водночас прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що обговорення питання про обов'язковий призов жінок до армії слід відкласти на пізніший термін.