Хорватия хочет с 2025 года восстановить обязательный призыв

Министерство обороны Хорватии работает над изменениями в законодательство, которые позволят с 1 января 2025 года восстановить обязательный призыв на военную службу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novi list.

В Хорватии никогда не отменяли обязательного призыва, но в 2008 году "заморозили" соответствующие положения. В то же время сейчас законодательство планируют адаптировать к новым условиям и обстоятельствам службы по призыву.

Сейчас хорватское Минобороны обсуждает варианты службы в течение двух или трех месяцев – во втором случае речь пойдет не только о базовой подготовке, но и специальном обучении. Предполагается, что им будут выплачивать небольшую компенсацию в несколько сотен евро.

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После завершения службы призывники смогут вернуться к гражданской жизни, пойти в военный резерв или выбрать военную карьеру.

Также предлагается, чтобы призывники в Хорватии могли выбрать гражданскую военную службу. Ее срок будет дольше (конкретные сроки сейчас обсуждаются), она будет охватывать борьбу со стихийными бедствиями и оказание первой помощи.

По оценкам правительства Хорватии, в 2025 году призыву будут подлежать 4000-4500 мужчин. С 2008 по 2022 год, когда действовала только добровольная военная служба, ее прошли более 10 тысяч хорватов.

Учитывая полномасштабное российское вторжение в Украину, ряд европейских государств пересматривают модели набора в армию. Обязательный призыв недавно ввела Литва, а в Германии предлагают реформировать его для привлечения большего количества призывников.