Спікер парламенту Молдови: Членство в СНД несумісне з євроінтеграцією

Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що Молдова продовжить поступово виходити зі Співдружності незалежних держав, тому що вважає членство в цій організації несумісним із європейською інтеграцією.

Про це Гросу сказав в інтерв’ю телеканалу Moldova 1, повідомляє "Європейська правда".

Гросу заявив, що вихід Молдови з СНД не є умовою Європейського Союзу для вступу країни, але молдовська влада не вважає присутність у цих двох організаціях сумісним.

"Звідси ініціатива, політичне рішення про організацію конституційного референдуму щодо дуже чіткої згадки в Конституції вектора європейської інтеграції", – додав він.

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На думку спікера парламенту Молдови, процес виходу із СНД триватиме певний час, позаяк для денонсації угод у межах цієї організації потрібна оцінка – зокрема коли йдеться про права молдовських громадян у країнах – членах Співдружності.

"Ми не можемо в односторонньому порядку просто розірвати ці угоди, не маючи двосторонньої домовленості. Тому все треба робити поступово, не на шкоду нашим громадянам. Але вектор і напрямок, в якому ми послідовно рухаємося, – це європейська інтеграція", – підкреслив Гросу.

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада в Кишиневі заявила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Раніше стверджувалось, що влада Молдови планує вийти практично з усіх угод, підписаних у межах СНД, до кінця 2024 року.