Спикер парламента Молдовы: Членство в СНГ несовместимо с евроинтеграцией

Спикер молдовского парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова продолжит постепенно выходить из Содружества независимых государств, потому что считает членство в этой организации несовместимым с европейской интеграцией.

Об этом Гросу сказал в интервью телеканалу Moldova 1, сообщает "Европейская правда".

Гросу заявил, что выход Молдовы из СНГ не является условием Европейского Союза для вступления страны, но молдовские власти не считают присутствие в этих двух организациях совместимым.

"Отсюда инициатива, политическое решение об организации конституционного референдума по очень четкому упоминанию в Конституции вектора европейской интеграции", – добавил он.

Реклама:

По мнению спикера парламента Молдовы, процесс выхода из СНГ займет некоторое время, так как для денонсации соглашений в рамках этой организации нужна оценка – в частности, когда речь идет о правах молдовских граждан в странах – членах Содружества.

"Мы не можем в одностороннем порядке просто разорвать эти соглашения, не имея двусторонней договоренности. Поэтому все надо делать постепенно, не в ущерб нашим гражданам. Но вектор и направление, в котором мы последовательно движемся, – это европейская интеграция", – подчеркнул Гросу.

На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину власти в Кишиневе заявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Ранее утверждалось, что власти Молдовы планируют выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ, до конца 2024 года.