Аварія на шахті в Сілезії: врятували 76 гірників, ще два під завалами

У Польщі рятувальники змогли евакуювати 76 гірників, що опинились під завалами в результаті аварії на шахті в районі міста Ридултови – однієї з найстаріших у країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У зоні поштовху в шахті, за інформацією екстрених служб Польщі, перебували 78 людей. Усіх, окрім двох, змогли підняти на поверхню станом на другу половину четверга. 17 шахтарів були доставлені до лікарень, життю жодного з них нічого не загрожує.

Двох шахтарів досі шукають. Одного вже вдалося знайти, рятувальники отримують сигнал від його ліхтаря.

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Рятувальнки наголошують, що операція триває у складних умовах з небезпекою відскоку породи і вибузу метану. У ній беруть участь одинадцять рятувальних бригад. Наразі невідомо, скільки ще може тривати рятувальна операція.

Поштовх на шахті біля Ридултов стався вранці в четвер на глибині, де гірники проводили профілактичні роботи. Шахта є однією з найстаріших робочих шахт у Верхній Сілезії, тут видобувають вугілля з кінця XVIII століття.

У Польщі час від часу стаються аварії на шахтах. Унаслідок нещасного випадку на іншій шахті у Сілезії в травні загинули троє гірників.