Авария на шахте в Силезии: спасли 76 горняков, еще два под завалами

В Польше спасатели смогли эвакуировать 76 горняков, оказавшихся под завалами в результате аварии на шахте в районе города Ридултовы – одной из старейших в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В зоне толчка в шахте, по информации экстренных служб Польши, находились 78 человек. Всех, кроме двух, смогли поднять на поверхность по состоянию на вторую половину четверга. 17 шахтеров были доставлены в больницы, жизни ни одного из них ничего не угрожает.

Двух шахтеров до сих пор ищут. Одного уже удалось найти, спасатели получают сигнал от его фонаря.

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Спасатели отмечают, что операция проходит в сложных условиях с опасностью отскока породы и взрыва метана. В ней принимают участие одиннадцать спасательных бригад. Пока неизвестно, сколько еще может продолжаться спасательная операция.

Толчок на шахте возле Ридултов произошел утром в четверг на глубине, где горняки проводили профилактические работы. Шахта является одной из старейших рабочих шахт в Верхней Силезии, здесь добывают уголь с конца XVIII века.

В Польше время от времени происходят аварии на шахтах. В результате несчастного случая на другой шахте в Силезии в мае погибли трое горняков.