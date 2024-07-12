ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки – у продовження Саміту миру

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС" із засудженням російської агресії проти України та закликом до виведення військ РФ з української території, включно із Запорізькою АЕС.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За резолюцію проголосували 99 держав, проти – дев'ять. Це голосування є продовженням дискусій і рішень, прийнятих на першому Саміті миру, де одним із ключових був перший пункт "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

З результатом голосування 99 проти 9 Україна в 11 разів сильніша за Росію в Генеральній Асамблеї ООН. Бажання країн уникнути ядерної катастрофи зрозуміле, і ніяка брехня емісарів Путіна не зможе змінити цю рішучість!



Важливо назвати тих 8, хто грає з ядерною безпекою і… pic.twitter.com/PorJdNBi11 Реклама: July 11, 2024

"Важливо назвати тих 8, хто грає з ядерною безпекою і підтримує сьогодні Росію в її ядерному божевіллі: Білорусь, Бурунді, Куба, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа, Сирія", – зазначив Кислиця.

У резолюції Генасамблеї нагадується, що на Саміті наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ.

Нагадаємо, після саміту президент Володимир Зеленський заявив, що дискусія щодо трьох питань, які тоді визначили для обговорення – ядерна безпека, продовольча безпека, а також повернення полонених і депортованих дітей – може мати як результат "абсолютно практичні кроки".

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