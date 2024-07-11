На розгляд Генасамблеї ООН виносять підготовлений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, який готові підтримати ще десятки країн – у продовження пункту про ядерну безпеку у "формулі миру".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

11 липня Генасамблея ООН розглядатиме проєкт резолюції "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС", який вносить Україна разом з десятками партнерських країн, які готові його підтримати.

Анонс ‼️ 11 липня Україна разом з десятками країн-коспонсорів* виносить на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції «Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС».



Невдовзі після Саміту про мир для України у Швейцарії ГА ООН розгляне… pic.twitter.com/vwTjrEHfSo Реклама: July 11, 2024

Сергій Кислиця нагадав, що питання ядерної безпеки було одним з ключових в обговоренні першого Саміту миру у Швейцарії минулого місяця.

"У проєкті резолюції Генасамблеї нагадується, що на Саміті наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ. Дякуємо країнам, які ще до голосування підтримали проєкт і стали його коспонсорами", – розповів він.

На даний час проєкт збираються підтримати такі країни як Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Беліз, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Японія, Італія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мікронезія (Федеральні Штати), Нідерланди, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Республіка Молдови, Румунії, Сан-Марино, Сінгапур, Словаччини, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тонга, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Вануату.

Засідання розпочнеться орієнтовно о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, після саміту президент Володимир Зеленський заявив, що дискусія щодо трьох питань, які тоді визначили для обговорення – ядерна безпека, продовольча безпека, а також повернення полонених і депортованих дітей – може мати як результат "абсолютно практичні кроки".

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