Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС" с осуждением российской агрессии против Украины и призывом к выводу войск РФ с украинской территории, включая Запорожскую АЭС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

За резолюцию проголосовали 99 государств, против – девять. Это голосование является продолжением дискуссий и решений, принятых на первом Саммите мира, где одним из ключевых был первый пункт "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

З результатом голосування 99 проти 9 Україна в 11 разів сильніша за Росію в Генеральній Асамблеї ООН. Бажання країн уникнути ядерної катастрофи зрозуміле, і ніяка брехня емісарів Путіна не зможе змінити цю рішучість!



Важливо назвати тих 8, хто грає з ядерною безпекою і… pic.twitter.com/PorJdNBi11 Реклама: July 11, 2024

"Важно назвать тех 8, кто играет с ядерной безопасностью и поддерживает сегодня Россию в ее ядерном безумии: Беларусь, Бурунди, Куба, Эритрея, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия", – отметил Кислица.

В резолюции Генассамблеи напоминается, что на Саммите отмечалось, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде и что украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ.

Напомним, после саммита президент Владимир Зеленский заявил, что дискуссия по трем вопросам, которые тогда определили для обсуждения – ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также возвращение пленных и депортированных детей – может иметь результатом "абсолютно практические шаги".

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