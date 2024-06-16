Зеленський: Саміт миру може мати абсолютно практичні кроки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Саміті миру у Швейцарії Київ зробив вибір, коли виніс на розгляд пункти Формули миру щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення полонених і депортованих дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками засідання у другий день Саміту миру у Швейцарії.

За його словами, вибір двох безпекових пунктів і одного гуманітарного, щоб почати рухатися до відновлення цілковитої безпеки та миру був правильним вибором.

"Очевидно, що дискусія учасників саміту щодо продовольчої, ядерної безпеки та гуманітарних аспектів може мати як результат абсолютно практичні кроки", – зазначив Зеленський.

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Глава держави вказав, що всі у світі зацікавлені в безпеці атомних станцій та інших атомних об'єктів, з огляду на що він подякував учасникам Саміту миру за розуміння цього та визнання потреби у відновленні повної безпеки ЗАЕС, яку захопила РФ та перетворила на плацдарм війни.

Президент також підкреслив, що продовольча безпека – це ключове питання не лише для країн Глобального Півдня, а й для кожної країни у світі, адже вона визначає ціну життя.

"Зрив продовольчих ринків – це прямий шлях до хаосу. На жаль, РФ надто часто намагалася спрямувати світ на шлях дестабілізації та хаосу. Тому нам усім потрібно об'єднуватися, щоб гарантувати кожній сім'ї у світі та кожній людині право на їжу та захист від цінового хаосу", – зауважив Зеленський.

Крім того, він подякував за обговорення питань звільнення людей з російського полону та повернення українських дітей, яких незаконно викрала РФ.

"Ми маємо повернути кожну і кожного додому. Наших цивільних бранців РФ, викрадених дітей. І наших воїнів", – резюмував Зеленський.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Нагадаємо, у Швейцарії відбувається дводенний Глобальний саміт миру. В його межах відбулося пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

За підсумками саміту, як очікується, буде опублікована декларація, відкрита для приєднання для всіх держав.

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