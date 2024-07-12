Канада виділить понад $280 млн на навчання українських пілотів

Канада оголосила про виділення 389 мільйонів канадських доларів (понад 280 млн доларів США) на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє офіс премʼєра Канади Джастіна Трюдо.

Згідно із заявою, ці кошти будуть спрямовані на підтримку підготовки пілотів Збройних сил України (ЗСУ), а також на забезпечення критично важливого обладнання для безпечної експлуатації Україною винищувачів F-16.

В офісі Трюдо також розкрили вміст раніше оголошеного пакета військової допомоги Україні.

Реклама:

"Це включає майже 444 млн для Міністерства оборони Канади на підтримку витрат на військову техніку, допомогу й навчання ЗСУ, а також понад 56 млн для Цільового фонду Комплексного пакета допомоги НАТО для України, щоб допомогти відновити український сектор безпеки й оборони та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів (понад 350 млн доларів США).

У червні Трюдо оголошував про пакет заходів на підтримку України на суму 52,4 млн канадських доларів (приблизно 38,1 млн доларів США).

Раніше уряд Канади заявив, що розпочне доставку в Україну знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Канадські консерватори вимагали від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.