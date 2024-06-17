Канада оголосила про пакет допомоги Україні на $38,1 млн

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про пакет заходів на підтримку України на суму 52,4 млн канадських доларів (приблизно 38,1 млн доларів США).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє преслужба Трюдо.

Допомога включає $10,9 млн на підтримку вразливих дітей, молоді із групи ризику та реінтеграцію переміщених дітей, які повертаються до України, а також покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;

Вони також покликані підвищити поінформованість родин та громадянського суспільства щодо процесу пошуку зниклих безвісти осіб; підтримати чоловіків, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з війною, зокрема військовополонених.

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Уряд Канади також виділить $14,5 млн на підтримку невідкладних зусиль України з відновлення пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Ще $11,2 млн Оттава інвестує у: Міжнародний валютний фонд для зусиль, спрямованих на допомогу Україні в отриманні технічної підтримки та навчання, необхідних для економічних реформ і вступу до ЄС; поліпшення можливості України очистити свою територію від мін та інших вибухонебезпечних пережитків війни; а також надання уряду України техдопомоги з боку експертів уряду Канади в секторах юстиції та енергетики.

Крім того, Канада виділить $1,5 млн на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії.

Раніше уряд Канади заявив, що розпочне доставку в Україну знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Канадські консерватори вимагали від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.

Глава Міноборони Канади Білл Блер також повідомив, що Канада передає Збройним силам України перші чотири бронемашини із 50, побудовані для Києва.