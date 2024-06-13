Канада відправляє Україні близько 2 тисяч знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7

Уряд Канади заявив, що розпочне доставку в Україну знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7.

Про це повідомило канадське національне інформаційне агентство Canadian Press з посиланням на пресреліз Міноборони Канади, пише "Європейська правда".

Повідомляють, що Канада надішле першим траншем близько 2 тисяч ракетних двигунів. Уряд має намір розпочати поставку найближчими тижнями.

Канадські фахівці останні кілька місяців витратили на те, аби забезпечити безпечну експлуатацію CRV7.

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Оголошення про це зробить глава Міноборони Канади Білл Блер на засіданні формату "Рамштайн" у четвер в Брюсселі.

Канада також передасть Україні 29 збройових систем дистанційного керування Nanuk та понад 130 тисяч набоїв для стрілецької зброї.

Канадські збройні сили мають на озброєнні понад 83 тисячі ракет "повітря-земля" CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. Кілька років тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Канадські консерватори вимагали від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.

Блер також повідомив, що Канада передає Збройним силам України перші чотири бронемашини із 50, побудовані для Києва.