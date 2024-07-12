Болгарську партію можуть виключити з групи лібералів у Європарламенті через її лідера

Болгарську партію "Рух за права і свободи" (ДПС), що посіла третє місце на останніх парламентських виборах, можуть виключити з групи лібералів у Європарламенті через її підсанкційного лідера Деляна Пеєвського.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Стало відомо, що декілька партій-членів "Альянсу лібералів і демократів у Європі" (ALDE) – з Нідерландів, Німеччини, Австрії, Словенії та Словаччини – надіслали керівництву листа із закликом посилено моніторити співголову "ДПС" Пеєвського, який вже давно є суперечливою політичною фігурою та потрапив під санкції США і Британії за корупційний вплив.

Текст листа містить натяки на те, що через Пеєвського подальше членство "ДПС" у лавах ALDE опинилося під питанням.

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Генеральний секретар ALDE Дідрік де Шецен підтвердив у коментарі BNR, що це справді не виключено, та зазначив, що ситуація "дуже серйозна", у тому числі через розкол у лавах "ДПС".

Про лист стало відомо на тлі конфлікту всередині болгарської політсили – між Пеєвським та почесним головою партії Ахмедом Доганом. У четвер перший виключив усіх прихильних до Догана депутатів із парламентської фракції, за день після того, як Доган закликав до відставки Пеєвського як співголови політсили.

Нагадаємо, за підсумками останніх парламентських виборів у Болгарії "ДПС" опинилась на третьому місці.