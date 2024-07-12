Болгарскую партию могут исключить из группы либералов в Европарламенте из-за ее лидера

Болгарскую партию "Движение за права и свободы" (ДПС), занявшую третье место на последних парламентских выборах, могут исключить из группы либералов в Европарламенте из-за ее подсанкционного лидера Деляна Пеевского.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Стало известно, что несколько партий-членов "Альянса либералов и демократов в Европе" (ALDE) – из Нидерландов, Германии, Австрии, Словении и Словакии – направили руководству письмо с призывом усиленно мониторить сопредседателя "ДПС" Пеевского, который уже давно является противоречивой политической фигурой и попал под санкции США и Великобритании за коррупционное влияние.

Текст письма содержит намеки на то, что из-за Пеевского дальнейшее членство "ДПС" в рядах ALDE оказалось под вопросом.

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Генеральный секретарь ALDE Дидрик де Шецен подтвердил в комментарии BNR, что это действительно не исключено, и отметил, что ситуация "очень серьезная", в том числе из-за раскола в рядах "ДПС".

О письме стало известно на фоне конфликта внутри болгарской политсилы – между Пеевским и почетным председателем партии Ахмедом Доганом. В четверг первый исключил всех благосклонных к Догану депутатов из парламентской фракции, через день после того, как Доган призвал к отставке Пеевского как сопредседателя политсилы.

Напомним, по итогам последних парламентских выборов в Болгарии "ДПС" оказалась на третьем месте.