ЄС пошпетив соцмережу Ілона Маска через засилля дезінформації

Європейська комісія в п’ятницю, 12 липня, офіційно оголосила попередження соцмережі X (Twitter) Ілона Маска через недостатню протидію дезінформації та незаконному контенту, що може тягти за собою штрафи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Виконавчий орган ЄС заявив, що X (Twitter) порушує Акт про цифрові послуги (DSA) – європейське законодавство, яке регулює роботу великих цифрових платформ передусім у протидії дезінформації.

В опублікованих попередніх висновках розслідування Єврокомісія заявила, що "сині галочки" в соцмережі вводять користувачів в оману, змушуючи їх думати, що певний контент заслуговує на довіру.

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Якщо раніше "сині галочки" надавала адміністрація соцмережі для перевірених користувачів – урядовців, громадських діячів і журналістів, Ілон Маск змінив цю політику, дозволивши купувати акаунти з "галочками" за гроші.

Крім того, X (Twitter), за висновками Єврокомісії, не дотримується зобов'язань щодо надання надійного сховища реклами з можливістю пошуку та обмежив доступ дослідників до своїх публічних даних.

Соцмережа тепер матиме право відповісти на закиди ЄС і запропонувати кроки у відповідь. На основі оцінки відповідей Єврокомісія визначить подальші кроки – аж до відкриття провадження проти соцмережі, яке може загрожувати їй штрафом у вигляді відсотка від глобального обігу.

Акт про цифрові послуги ЄС, що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів, набув чинності восени 2023 року. Тоді ж стало відомо про розслідування проти соцмережі Маска.