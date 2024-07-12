ЕС предупредил соцсеть Илона Маска из-за засилья дезинформации

Европейская комиссия в пятницу, 12 июля, официально объявила предупреждение соцсети X (Twitter) Илона Маска из-за недостаточного противодействия дезинформации и незаконному контенту, что может повлечь за собой штрафы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Исполнительный орган ЕС заявил, что X (Twitter) нарушает Акт о цифровых услугах (DSA) – европейское законодательство, которое регулирует работу крупных цифровых платформ прежде всего в противодействии дезинформации.

В опубликованных предварительных выводах расследования Еврокомиссия заявила, что "синие галочки" в соцсети вводят пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что определенный контент заслуживает доверия.

Реклама:

Если раньше "синие галочки" предоставляла администрация соцсети для проверенных пользователей – чиновников, общественных деятелей и журналистов, то Илон Маск изменил эту политику, позволив покупать аккаунты с "галочками" за деньги.

Кроме того, X (Twitter), согласно выводам Еврокомиссии, не соблюдает обязательства по предоставлению надежного хранилища рекламы с возможностью поиска и ограничил доступ исследователей к своим публичным данным.

Соцсеть теперь будет иметь право ответить на упреки ЕС и предложить ответные шаги. На основе оценки ответов Еврокомиссия определит дальнейшие шаги – вплоть до открытия производства против соцсети, которое может грозить ей штрафом в виде процента от глобального оборота.

Акт о цифровых услугах ЕС, вводящий новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей, вступил в силу осенью 2023 года. Тогда же стало известно о расследовании против соцсети Маска.