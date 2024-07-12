Реєстр збитків від війни РФ розширить прийом заяв за новими категоріями

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), у серпні почне приймати заяви за 12 новими категоріями.

Про це повідомили на офіційному сайті Реєстру збитків у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Після початку роботи Реєстру 2 квітня 2024 року, коли було відкрито прийом заяв через "Дію" у єдиній категорії – пошкодження та знищення житла, – до Реєстру було подано кілька тисяч заяв.

Починаючи з серпня, Реєстр буде відкрито для подання заяв за 12 новими категоріями, включаючи загибель людей, вимушене внутрішнє переміщення та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

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Загалом планують, що Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесу та держави Україна стосовно більш ніж 40 категорій шкоди, включаючи втрату життя, тілесні ушкодження, тортури та сексуальне насильство, примусову депортацію, втрату майна та іншу економічну шкоду, а також шкоду, завдану історичній та культурній спадщині та навколишньому середовищу.

Реєстр очікує на подання безпрецедентно великої кількості заяв – від 6 до 8 мільйонів.

Нагадаємо, в Гаазі 9-10 липня відбулася перша підготовча зустріч щодо створення комісії з розгляду заяв для України, поданих у Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

Створена у майбутньому комісія буде розглядати подані та внесені до Реєстру збитків заяви про відшкодування, оцінювати такі заяви та докази, та призначати суму компенсації до виплати в кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

Торік у червні виконавчим директором Реєстру збитків було Маркіяна Ключковського. Повне інтерв’ю з ним дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".