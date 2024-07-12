Реестр ущерба от войны РФ расширит прием заявлений по новым категориям

Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), в августе начнет принимать заявления по 12 новым категориям.

Об этом сообщили на официальном сайте Реестра в пятницу, пишет "Европейская правда".

После начала работы Реестра 2 апреля 2024 года, когда был открыт прием заявлений через "Дію" в единственной категории – повреждение и уничтожение жилья, – в Реестр было подано несколько тысяч заявлений.

Начиная с августа, Реестр будет открыт для подачи заявлений по 12 новым категориям, включая гибель людей, вынужденное внутреннее перемещение и повреждение объектов критической инфраструктуры.

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В целом планируется, что Реестр будет принимать заявления от людей, бизнеса и государства Украина относительно более чем 40 категорий ущерба, включая потерю жизни, телесные повреждения, пытки и сексуальное насилие, принудительную депортацию, потерю имущества и другой экономический ущерб, а также ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию и окружающей среде.

Реестр ожидает подачи беспрецедентно большого количества заявлений – от 6 до 8 миллионов.

Напомним, в Гааге 9-10 июля состоялась первая подготовительная встреча по созданию комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, поданных в Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

Созданная в будущем комиссия будет рассматривать поданные и внесенные в Реестр ущерба заявления о возмещении, оценивать такие заявления и доказательства, и назначать сумму компенсации к выплате в каждом конкретном случае.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне прошлого года исполнительным директором Реестра ущерба был Маркиян Ключковский. Полное интервью с ним смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".