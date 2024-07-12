Переобраний на другий термін президент Литви склав присягу
Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 16:56 —
Гітанас Науседа, якого у травні переобрали на другий п’ятирічний термін на посаду президента Литви, склав присягу в п’ятницю, 12 липня, й офіційно приступив до виконання повноважень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Церемонія інавгурації Науседи відбулась на площі Даукантаса у Вільнюсі й супроводжувалась підняттям прапорів.
У промові переобраний президент Литви подякував співгромадянам за "палку підтримку" і пообіцяв під час другого терміну боротись за соціальну справедливість та згуртованість суспільства.
"Зараз ми досягли етапу, коли довгострокова стабільність і навіть безпека держави безпосередньо залежать від нашої здатності справедливо ділитися багатством, яке ми створюємо", – сказав Науседа.
Він також пообіцяв боротися за екологічний розвиток Литви, а наприкінці промови закликав "разом прославляти і захищати" батьківщину.
Після інавгурації Науседи голова уряду Інгріда Шимоніте офіційно подала йому повноваження про відставку, як цього вимагає законодавство. Президент, як очікується, вже наступного тижня офіційно призначить нового прем’єр-міністра.
Гітанас Науседа, який балотувався як незалежний кандидат, переміг у другому турі президентських виборів у Литві із понад 74% голосів. Шимоніте, яка теж балотувалась, отримала 24%.
Після перемоги на виборах литовський президент закликав збільшити витрати на оборону країни до 3,5% від валового внутрішнього продукту.