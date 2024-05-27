Президент Литви пропонує збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП

Литовський президент Гітанас Науседа, переобраний на другий термін минулого тижня, заявив, що "найближчими роками" витрати на оборону країни мають збільшитися до 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Науседи, Литва повинна в найближчі роки прагнути до мінімуму оборонних витрат в 3,5% ВВП, і це число, "яке ми можемо обґрунтувати потребами, які є актуальними на даний момент".

Як "нагальні потреби" литовський президент назвав розгортання військової бригади Німеччини в країні, модернізацію литовської армії і готовність ввести в країні загальну військову повинність.

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"Усе це вимагає дуже відчутних фінансових ресурсів, ми повинні їх виділити, тому що це… забезпечує все інше – благополуччя, відчуття безпеки", – додав Науседа.

У 2024 році в державному бюджеті Литви на потреби оборони виділяється 2,7% ВВП. Минулого тижня литовське Міністерство фінансів подало пропозиції про збільшення фінансування оборони, при цьому уряд з 2025-го має намір витрачати на ці цілі 3% ВВП.

Нагадаємо, чинний президент Литви Гітанас Науседа виграв другий тур виборів після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях. Він складе присягу в липні й розпочне другий п'ятирічний термін.